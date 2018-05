OstfildernDas Saisonende eilt auch in der Handball-Bundesliga der Frauen mit Eile herbei. Mit Eile? Nicht ganz. Denn nach dem vorletzten Spieltag am heutigen Samstag ist erst einmal Pokal-Pause, ehe am 26. Mai der Abschluss ansteht. Da ist es „die große Kunst, die Spannung hochzuhalten“, wie Pascal Morgant, der Trainer des TV Nellingen, erklärt. Der scheidende Coach tritt mit dem Team am Samstag (17.30 Uhr) bei Schlusslicht HC Rödertal an, im letzten Saisonspiel geht es dann zwei Wochen später in eigener Halle gegen die Bad Wildungen Vipers.

Natürlich wollen die Nellingerinnen die Saison möglichst mit den Siegen Nummer sieben und acht beenden.