OstfildernStandesgemäß trifft es wohl am besten: Mit 40:22 (19:10) besiegten die Handballer des TSV Neuhausen (Baden Württemberg Oberliga) die HSG Ostfildern (Württembergliga) zum Saisonopening in der Scharnhausener Körschtalhalle und ließen dabei von Anfang an nicht viel anbrennen.

„Ich hätte mir ein weniger deutliches Ergebnis gewünscht“, sagt Timo Flechsenhar, für den die Partie einen besonderen Charakter hatte. Immerhin war es der erste offizielle Auftritt des Rückraumspielers im HSG-Trikot – bis zum Ende der vergangenen Saison war Flechsenhar, der mit den Neuhausenern nach einer nervenaufreibende, am Ende aber erfolglose Relegation gespielt