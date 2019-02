OstfildernDie 24:35 (13:17)-Heimniederlage der Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen gegen den Buxtehuder SV bestand aus drei Phasen.

Phase eins: In den ersten zehn Minuten kam von den Nellingerinnen wenig bis gar nichts, bei den etablierten Buxtehudenerinnen war dagegen jeder Schuss ein Treffer. Sie bestimmten das Tempo und zogen auf 10:2 (12.) davon. TVN-Trainer Ralf Rascher gestikulierte wild am Seitenrand und rief: „Mehr arbeiten!“. Nach dem Abpfiff sagte er: „Mit unserem Einstieg können wir überhaupt nicht zufrieden sein, die Spielerinnen setzen überhaupt nicht um, was wir wollten: nämlich vorne geduldig spielen und gut