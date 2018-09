RemshaldenDie Handballer des TV Plochingen haben ihren ersten Saisonsieg in der Baden-Württemberg Oberliga gefeiert. Beim SV Remshalden gewann das Team um Trainer Daniel Brack deutlich mit 31:25 (18:13). „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Der erste Sieg in einer Saison ist immer der schwerste. Deshalb war der Erfolg ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Brack. Den eingeschlagenen Weg müsse das Team nun weitergehen.

Bis zur 15. Minute (10:10) war Remshalden die aktivere Mannschaft, der TVP reagierte nur, ließ die Gastgeber aber nicht davonziehen. Anschließend kamen die Plochinger jedoch immer besser ins Spiel und setzen sich