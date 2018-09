DeizisauVerlieren war keine Option: Die Handballer des Württembergligisten TSV Deizisau haben an sich geglaubt, die Partie gegen den SKV Unterensingen gedreht und mit 35:29 (15:18) gewonnen. Das Team überzeugte in Durchgang zwei und ließ keinen Zweifel daran, als Gewinner vom Feld gehen zu wollen.

Viele der Zuschauer in der Hermann-Ertinger-Sporthalle hatten einen Sieg schon in der 5. Minute, als Deizisau mit 1:5 hinten lag, nicht mehr für möglich gehalten. Und spätestens beim Treffer für Unterensingen zum 13:7 in Unterzahl (16.) setzte kaum noch einer auf einen TSV-Erfolg. Doch alle Zweifler wurden eines Besseren belehrt. Deizisaus Trainer Olaf