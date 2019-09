EsslingenDie meisten Handball-Teams der Region sind gut in die Saison gestartet. Einige sogar überraschend gut. Während sie den Aufwärtstrend fortsetzen wollen, hoffen die von Verletzungen gebeutelte SG Hegensberg/Liebersbronn sowie das Team Esslingen auf das erste Erfolgserlebnis der noch jungen Spielzeit.

Männer – 3. Liga

Aufsteiger TV Plochingen schwimmt auf der Erfolgswelle. Drei Heimspiele, drei Heimsiege, lautet die bisherige Saisonbilanz in der Schafhausäckerhalle – an diesem Samstag (20 Uhr) steht gegen den SV Salamander Kornwestheim schon das vierte Heimspiel an. Und Trainer Michael Schwöbel sagt: „Wir wollen die Euphorie weiter nutzen.“