PlochingenDaniel Brack war sichtlich mitgenommen. Nach einer turbulenten Woche zeigten die Handballer des TV Plochingen in der Baden-Württemberg Oberliga gegen den TV Weilstetten Moral und holten einen Vier-Tore-Rückstand auf, mussten sich aber am Ende doch noch knapp mit 28:29 (12:16) geschlagen geben. Plochingens Trainer stand kein gelernter Spielmacher zur Verfügung und so musste das Team improvisieren.

Das gelang über weite Strecken gut. Nachdem Marcel Rieger (Muskelverletzung) sowie Felix Zeiler (bei der A-Jugend von Frisch Auf Göppingen im Einsatz) ausfielen und Johannes Hablizel nach seiner Suspendierung nicht mehr im TVP-Trikot auflaufen