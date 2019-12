AixheimSimon Hablizel kam nach dem 25:24 (13:15)-Sieg der Landesliga-Handballer des TSV Köngen beim TV Aixheim aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Das war brutal, das war überragend – einfach ein geiles Spiel.“ Der Köngener Trainer hatte eine kämpferisch überragende Leistung des Teams gesehen – das allen Widrigkeiten trotzte: Zum einen war in der Halle in Aicheim Harz verboten, zum anderen gestaltete sich die personelle Situation besonders schwierig – vor allem in der zweiten Hälfte. „Wir hatten sowieso nur drei Auswechselspieler, doch vor der Pause hatten wir drei Verletzte. Wir haben den gesamten zweiten Spielabschnitt ohne Auswechselspieler