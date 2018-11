PfuhlIm Spiel ohne Harz setzten sich die Frauen des Handball-Württembergligisten TSV Köngen mit einem 34:29 (17:16)-Auswärtserfolg gegen die SG Burlafingen/PSV Ulm durch. Die Partie war von Beginn an ausgeglichen, bis zur Pause konnte sich keines der beiden Teams mit mehr als zwei Toren absetzen. „Die Leistung vorne mit 17 Toren hat gestimmt“, sagte TSV-Coach Tim Wagner, „aber wir haben zu viele Tore bekommen“. Dieses Problem hatte der Trainer dann in der Halbzeit angesprochen. Nach der Pause kam der TSV gut aus der Kabine und es schien, als „hätten wir das Spiel im Griff“. Köngen baute die Führung aus und führte in der 45. Minute sogar mit fünf Toren.