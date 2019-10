OstfildernEigentlich waren an diesem Abend die Rollen verteilt. Als „klaren Favoriten“ betitelte Ostfilderns Betreuer Matthias Dunz die Deizisauer im Vorfeld des Württembergliga-Derbys zwischen der HSG Ostfildern und dem TSV Deizisau. Doch wer in der Körschtalhalle war, der merkte von Anfang an, dass etwas in der Luft lag. „Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft“, lobte HSG-Coach Frank Ziehfreund das Team. Denn dass dieses Derby dann durchaus deutlich mit 35:29 (15:13) endete, war auch für ihn „so nicht zu erwarten“.

Für gebeutelte Deizisauer wohl schon eher, auch wenn sie es sich sicherlich nicht so gewünscht haben. „Wir waren einfach nicht