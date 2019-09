EsslingenAlles neu macht der Mai – oder der Handballverband Württemberg (HVW). Durch die anstehende Spielklassenreform stehen auch die zwölf Frauenhandballteams der Württembergliga Süd unter großem Druck. Da es ab der Spielzeit 2020/2021 nur noch eine Staffel in der Württembergliga geben wird, steigen voraussichtlich vier Teams (also Platz sieben bis einschließlich zehn) in die neue Verbandsliga ab. Für die, die sich für die eingleisige Staffel qualifizieren wollen, heißt das im Klartext: mindestens Platz sechs erreichen. Eventuell reicht auch der siebte Rang – das hängt aber wiederum von verschiedenen Konstellationen in den oberen Ligen ab und