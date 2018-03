MÄNNL. A-JUGEND, WÜRTT.-lIGA

JSG Altbach/Plochingen - HSG Langenau-Elchingen 25:31

Die JSG Altbach/Plochingen startete forsch und erarbeitete sich nach wenigen Minuten eine 7:5-Führung. Doch danach fing sich der Tabellenführer Langenau. Vor allem deren Torwart hatte sich auf die Würfe der JSG-Spieler bestens eingestellt. Das Blatt wendete sich ab der 20. Minute beim Stand von 10:10 zu Gunsten der HSG Langenau-Elchingen, die mit einer 16:13-Führung in die Pause ging. Nach dem Wechsel gelang es Altbach/Plochingen nicht, den Ligaprimus nochmals in Bedrängnis zu bringen. Beste Chancen wurden leichtfertig vergeben. In keiner Phase des zweiten