StuttgartDer Countdown für die Heim-WM der deutschen Handballer läuft – aber ohne den früheren Weltmeister Michael Kraus. Bundestrainer Christian Prokop hat am Montag sein vorläufiges Aufgebot für das Turnier im Januar bekanntgegeben und verzichtet auf ein Comeback des 35 Jahre alten Spielmachers des TVB Stuttgart. Der Name des Weltmeisters von 2007 steht nicht auf der Liste mit den 28 Spielern, aus denen Prokop bis zum WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin seine 16 Akteure für das Turnier auswählen muss. Überraschend kommt die Nicht-Berücksichtigung von Kraus aber nicht.

„Er hat starke Leistungen gebracht und hat uns die Entscheidung