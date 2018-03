PforzheimDie Situation bei den Handballern des TSV Deizisau im Abstiegskampf der Baden-Württemberg-Liga spitzt sich weiter zu. Nach der Derbypleite vergangenen Spieltag gegen den TV Plochingen verlieren die Deizisauer mit 28:36 (12:20) gegen die SG Pforzheim/Eutingen. Nach dem Sieg des TSV Blaustein beim TV Weilstetten beträgt der Abstand der Deizisauer auf Tabellenrang 14 nun schon drei Punkte.

Dabei gestaltete Deizisau die Partie in Pforzheim 20 Minuten lang offen und konnte zu Beginn immer wieder ausgleichen. Die Zuschauer sahen in der Anfangsphase ein munteres Hin und Her, das durch schwache Abwehrreihen beider Seiten begünstigt wurde.