EsslingenDer TSV Denkendorf zieht in der Handball-Bezirksliga der Konkurenz weiter davon. In der Bezirksklasse bleibt der TSV Wolfschlugen II deutlicher Tabellenführer. In der Kreisliga A ist die SG Esslingen chancenlos in Ostfildern.

Bezirksliga

HSG Ebersbach/Bünzwangen – TSV Denkendorf 24:36

Der TSV Denkendorf hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga ausgebaut. „Das war ein starker und dominanter Auftritt in fremder Halle, den wir völlig verdient mit dem deutlichen Sieg gekrönt haben“, jubelte TSV-Trainer Ralf Wagner. Die Denkendorfer spielten mit hohem Tempo und trafen meist die richtigen