DenkendorfDer TV Altbach hat in der Handball-Bezirksliga nach langer Zeit wieder gewonnen. Beim TB Neuffen gab es einen 21:18-Erfolg. Tabellenführer TSV Denkendorf hat den Sechsten SG Ober-/Unterlenningen mit 41:24 deklassiert. In der Bezirksklasse bleibt der TSV Wolfschlugen II das Maß aller Dinge. Die HSG Ostfildern II bleibt in der Kreisliga A vorn.

Bezirksliga

TSV Denkendorf – SG Ober-/Unterlenningen 41:24

Der TSV Denkendorf bleibt auf Kurs. „Das war ein imposanter Heimauftritt, bei diesem Ergebnis kann man als Trainer nicht mehr viel machen, außer ein großes Lob auszusprechen“, jubelte TSV-Coach