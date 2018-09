DenkendorfDie Handball-Bezirksliga steht vor einer spannenden Saison. Als Favorit geht die von Peter Schmauk trainierte SG Lenningen ins Rennen. Schmauk hat schon mit dem TSV Köngen den Aufstieg geschafft. Spannend wird, wie sich EK Bernhausen in der zweiten Runde auf Verbandsebene schlägt. Oben mitspielen dürften aber auch der TSV Grabenstetten und der TSV Denkendorf.

Lange Zeit spielte der TSV Denkendorf in der vergangenen Runde gut mit. Und auch in diesem Jahr gibt Trainer Ralf Wagner das Saisonziel wieder klar vor: „Wir wollen am Ende der Saison im oberen Drittel landen“, sagt er. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er aber an der einen oder