EsslingenDer TSV Denkendorf hat sich mit einem deutlichen Sieg gegen Neuffen an die Tabellenspitze der Handball-Bezirksliga gesetzt. In der Bezirksklasse ließ der TSV Wolfschlugen II Federn. In der Kreisliga A scheint sich die SG Esslingen endgültig erholt zu haben.

Bezirksliga

TSV Denkendorf – TB Neuffen 33:24

Beim TSV Denkendorf läuft es nach wie vor bestens. Durch den 33:24-Sieg gegen Neuffen setzten sich die Denkendorfer dank der gleichzeitigen Niederlage des tus Stuttgart an die Tabellenspitze. „Das war vor allem in der ersten Hälfte ein sehr starker und dominanter Auftritt von uns“, lobte