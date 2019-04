DenkendorfEine Mannschaft steigt auf und eine ganze Gemeinde nimmt Anteil. Das liegt auch daran, dass diese Mannschaft viele Tugenden verkörpert, die den Sport ausmachen. Und dass es so lange her ist, dass die Vorgänger der aktuellen Spieler auf diesem Niveau angetreten sind: Die Handballer des TSV Denkendorf haben sich durch einen 27:20-Sieg beim Tabellenzweiten EK Bernhausen am vorletzten Spieltag die Bezirksliga-Meisterschaft und den Sprung in die Landesliga gesichert.

Bei der anschließenden Feier bekamen die frisch gebackenen Meister kräftige Unterstützung von den anderen Teams des Vereins. Und die Glückseligkeit wirkte noch lange nach.