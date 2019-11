TalheimDer 260-Kilometer-Ausflug in den Schwarzwald hat sich für Handball-Landesligist TSV Denkendorf gelohnt: Mit einem 34:28 (16:17)-Sieg über die HSG Baar im Gepäck kam der Aufsteiger wieder zurück und TSV-Trainer Ralf Wagner war voll des Lobes: „Da war eine Riesenstimmung in der Halle, die haben in der Pause eine Bengalo-Show vor der Halle abgefackelt und der Baarer Ultra-Fanklub hat richtig Druck ausgeübt. Alles fair, aber das war beste Samstag-Abend-Unterhaltung – sensationell wie meine Jungs das weggesteckt haben.“ Besonders Denkendorfs Kreisläufer Christian Dobler drehte in der aufgeheizten Stimmung mit neun Toren so richtig auf: „Er hat ein