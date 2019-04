EsslingenEs gibt auch Handball-Teams in der Region, die am Wochenende noch im Einsatz sind und für die es um nichts mehr geht. Doch bei den meisten ist die Anspannung groß. Es gilt, den Abstieg zu vermeiden, den Aufstieg oder den Sprung in die Relegation zu schaffen. Es werden Entscheidungen fallen.

Männer – 3. Liga

Wie Trainer Eckard Nothdurft (siehe Text oben), sagt auch Außenspieler Daniel Roos vor dem Spiel des stark abstiegsbedrohten TSV Neuhausen am Samstag (20 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen II: „Wir werden alles reinwerfen, was wir haben.“ Und so hoffen die MadDogs beim Zweiten ebenso auf eine Überraschung, wie ihnen das zwei Wochen