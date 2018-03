Esslingen - In der Baden-Württemberg Oberliga stehen die Handballer des TV Plochingen mit 22:14 Punkten und Rang sechs sehr gut da. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten TSV 1866 Weinsberg würde es sogar noch weiter nach oben gehen.

Männer – 3. Liga

Beim TSV Neuhausen läuft es in der Rückrunde bislang nicht rund – nach drei Niederlagen will das Team am Samstag (20 Uhr) beim Vorletzten TuS 04 Dansenberg wieder zurück in die Erfolgsspur. Zuletzt haperte es vor allem an der Chancenverwertung. „Das Positive ist, dass wir wissen, woran es lag. Wir haben im Training einen klaren Fokus auf die Abschlussschwäche gelegt und es wurde immer besser“,