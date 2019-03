Langenau„Kein Beinbruch“ ist laut Management-Mitglied Arne Staiger die 33:35 (18:16)-Schlappe des Handball-Württembergligisten TSV Deizisau bei der HSG Langenau/Elchingen. Damit riss eine Serie von zuvor elf Spielen ohne Niederlage. Staiger sah vor allem in der ersten Hälfte ein zerfahrenes Spiel: „Es gab einige Fehler auf beiden Seiten.“ Wie bereits im Hinspiel zeichnete sich früh eine torreiche Partie ab, Deizisau setzte sich vor der Pause etwas ab.

Nach dem Wechsel bauten die Deizisauer die Führung weiter aus und es schien, als könnten sie das Spiel in dieser Phase voll an sich reißen. Was dann passierte, weiß Staiger „selbst nicht so genau“: