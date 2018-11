DenkendorfFür die Württembergliga-Handballerinnen der HSG Deizisau/Denkendorf war es dann doch ein deutlicher Heimsieg gegen die SG Burlafingen/PSV Ulm. Mit 27:15 (12:8) siegte die HSG. „Wir haben von Anfang an aggressiv verteidigt und das Tempo hochgehalten“, erklärte Steffen Irmer-Giffoni, Trainer der HSG Deizisau/Denkendorf. „Allerdings haben wir auch einige Chancen liegen gelassen“, sagte der Trainer. So verpasste die HSG eine frühe Vorentscheidung. Nach der Halbzeit zeigte Deizisau/Denkendorf dann weiter Tempohandball und war wie im ersten Durchgang oft über den Gegenstoß erfolgreich. Zudem „haben wir dann eben jene Chancen genutzt, die wir in der