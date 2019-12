DeizisauDas hat sich der TSV Deizisau mit Sicherheit anders vorgestellt: Die Württembergliga-Handballer blamierten sich gegen den Vorletzten HSG Fridingen/Mühlheim – nach einer von Beginn an schwachen Leistung stand am Ende ein 30:32 (16:16) für die Mannschaft von Trainer Olaf Steinke zu Buche. Die Ursache für die Niederlage sah der Coach in der Einstellung des Teams: „Der Großteil der Mannschaft hat das Spiel zu Beginn nicht ernstgenommen. Das hat man schon beim Aufwärmen gemerkt, da hat die nötige Spannung gefehlt.“

Eine Verbindung zu seinem in der vergangenen Woche verkündeten Aus als Trainer der Deizisauer zum Saisonende sah Steinke