DeizisauDie Württembergliga-Handballer des TSV Deizisau haben zum Saisonabschluss das Derby gegen die HSG Ostfildern mit 37:32 (17:15) gewonnen und sich damit den vierten Tabellenplatz gesichert. „Ein gelungener Abschluss einer starken Saison“, freute sich Arne Staiger vom TSV-Management. Die Ostfilderner schließen die Saison auf dem elften Rang ab. „Wir haben unser Saisonziel erreicht“, freute sich HSG-Betreuer Mathias Dunz. „Als Aufsteiger in einer so starken Liga nicht direkt wieder abzusteigen, ist nicht selbstverständlich, das wissen wir.“

Gegen die Deizisauer entwickelte sich von Anfang an ein offenes Spiel, in dem es munter hin und her