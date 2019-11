LautersteinDa gab es leider nicht viel zu feiern“, so Arne Steiger aus dem Management des Handball-Württembergligisten TSV Deizisau nach der 29:39 (16:19)-Niederlage bei der SG Lauterstein. Dabei war in der ersten Hälfte noch einigermaßen alles im Lot gewesen: Über die gesamte erste Hälfte lagen die Deizisauer zwar im Hintertreffen, aber nie mehr als ein, zwei Tore. Fünfmal gelang den Gästen sogar der Ausgleich, zuletzt beim 15:15 (25.) „Das war eigentlich soweit alles ganz in Ordnung“, so Staiger weiter. Zum Seitenwechsel hatte Lauterstein dann allerdings wieder drei Treffer vorgelegt.

Im zweiten Durchgang blieben die Deizisauer zunächst dran