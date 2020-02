DeizisauDie Württembergliga-Handballer des TSV Deizisau haben das Derby gegen den TSV Wolfschlugen in überragender Manier mit 34:28 (15:18) gewonnen und damit Revanche für die 20:21-Hinrundenniederlage genommen. „Wir waren heute die bessere Mannschaft, weshalb der Sieg absolut in Ordnung geht“, freute sich Deizisaus Trainer Olaf Steinke über den starken Auftritt der Gastgeber, die die Wolfschlugener überhaupt nicht zur Entfaltung kommen ließen. „Das war deutlich zu wenig! Uns hat von Anfang an die Spannung gefehlt und auch im Angriff lief sehr wenig zusammen“, analysierte Wolfschlugens Trainer Veit Wager die Niederlage.

