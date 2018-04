DeizisauWenn man die eigenen Nerven und die Abstiegsangst als zusätzliche Gegner hat, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und wenn man eine insgesamt so schwache Saison spielt wie die Handballer des TSV Deizisau in der Baden-Württemberg Oberliga, dann ist die Gefahr groß, dass man absteigt. Nach dem 29:29 (16:17)-Unentschieden im Abstiegsduell mit der SG Lauterstein stehen die Deizisauer auf dem vorletzten Platz und mit anderthalb Beinen in der Württembergliga. Mit einem Sieg wäre die Mannschaft auf Platz 13 geklettert, Platz zwölf bedeutet wahrscheinlich die Relegation.

„Ich weiß es nicht“, antwortete der am Saisonende scheidende Trainer