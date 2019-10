Esslingen Trainer Daniel Kraaz von Handball-Landesligist Team Esslingen kam nach dem 19:19 (19:9) gegen die HSG Rietheim/Weilheim etwas ins Schwanken: „Man kann sagen, es war leider nur ein Punkt, aber auch es ist zum Glück noch ein Punkt geworden.“ Zwar hielten die Esslinger in Abschnitt eins die Zügel in der Hand und nahmen auch einen Vier-Tore-Vorsprung mit in die Kabine, für Kraaz aber zu wenig: „Das 13:9 zur Pause zeigt, wo es hakt: Nur neun Tore sprechen für eine gute Abwehr, aber wir hätten mehr Tore werfen müssen.“ Die Esslingern ließen zu viel liegen und hatten letztlich Glück, den einen Punkt zu