PlochingenBei den Handballern des TV Plochingen endet im kommenden Mai eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Trainer Daniel Brack wird sich verabschieden. „Ich bin dann sechs Jahre da und habe das Gefühl, etwas verändern zu wollen. Das wird beiden Seiten gut tun“, erklärt er.

Als Brack die Plochinger Mannschaft übernahm, stand der Zwangsabstieg in die Landesliga aufgrund eines Passvergehens im Raum. Nur durch eine Wildcard durfte der TVP weiter in der Württembergliga antreten. Im Sommer 2015 folgte dann der Aufstieg. „Mittlerweile stehen wir in der Baden-Württemberg Oberliga auf einem anständigen Platz und sind die Nummer zwei im