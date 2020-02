OstfildernAm Ende war es der erwartete Favoritensieg: Die Handballer des TSV Wolfschlugen haben sich bei der HSG Ostfildern mit 36:30 (19:17) durchgesetzt und bleiben so auf Rang zwei der Württembergliga. Zunächst hielten die Ostfilderner gut mit und glichen bis kurz vor der Pause regelmäßig aus. Nach einem schwachen Start in Hälfte zwei, geriet die HSG aber mit 19:26 (41.) in Rückstand. Dennoch ließ das Team nicht nach und stellte Wolfschlugen immer wieder vor neue Herausforderungen. Näher als 26:29 (52.) und 27:30 (53.) kam Ostfildern aber nicht mehr heran und Wolfschlugen spielte die Partie clever zu Ende. „Gegen Wolfschlugen müssen wir nicht