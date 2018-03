Blaustein (red) - Beim TSV Blaustein gab es für den Handball-Württembergligisten HC Wernau überhaupt nichts zu holen. Der Tabellenelfte unterlag dem Fünften auswärts deutlich mit 25:32 (9:18). HCW-Spielleiter Erwin Tremmel bezeichnete die Wernauer als „chancenlos“ bei den Blausteinern. Die Messe war schon nach der ersten Spielhälfte gelesen. „Blaustein hat von Anfang an Druck gemacht und stand kompakt in der Abwehr“, berichtete Tremmel. Ganz anders fiel die Bilanz bei den Wernauern aus: „Wir waren in der Abwehr nicht aggressiv und im Angriff zu drucklos.“

Dennoch war acht Minuten vor der Pause beim Stand von 6:4 für Blaustein noch