OstfildernDie Niederlage nicht zu hoch ausfallen lassen. Das war die Devise der Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen im vorletzten Heimspiel der Saison gegen den Tabellendritten Buxtehuder SV. Die 32:44-Niederlage in der Vorrunde in Buxtehude war das torreichste Spiel der laufenden Bundesliga-Saison. Diesen Rekord stellten die Hornets beim 29:38 (12:18) zumindest nicht ein, sehr teuer verkauften sie sich jedoch auch nicht. In der Tabelle hat das Ergebnis für die Nellingerinnen keine Auswirkungen: Sie bleiben weiter auf Platz elf (13:35).

Die Niedersächsinnen gingen wie erwartet in Führung und profitierten von Fehlern der Hornets. Die warfen