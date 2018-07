EsslingenWer in der Region Männer-Bundesligahandball sehen will, der muss nach Göppingen, Stuttgart oder neuerdings nach Bietigheim fahren – oder sich beeilen. Denn in der Vorbereitungsphase auf die kommende Saison kommen einige Teams aus der besten Liga der Welt in die Region Esslingen. Geballt sind die Top-Handballer natürlich beim Esslinger Marktplatzturnier zu sehen: EHF-Pokalsieger Füchse Berlin, der TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen, der VfL Gummersbach und Aufsteiger SG BBM Bietigheim aus der Bundesliga sowie Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten und das ungarische Spitzenteam Tatabánya KC treten am 21. Juli im Herzen Esslingens an. Am Abend