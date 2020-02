Kreis EsslingenDa will man sich konzentriert auf ein wichtiges Spiel vorbereiten, und dann kommt einem ein SEK-Einsatz dazwischen: Training verschoben, dazu fehlen noch wichtige Spieler – doch Drittligist TV Plochingen will sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. In Scharnhausen hofft Betreuer Mattias Dunz von der HSG Ostfildern, eine Wette gegen seinen Bruder Sebastian Dunz vom Württembergliga-Konkurrenten TSV Wolfschlugen zu gewinnen. Und in der Landesliga will der TSV Denkendorf Handball spielen, nicht Rugby.

Männer – 3. Liga

„Das fängt ja gut an, das auch noch“, stöhnte TVP-Trainer Michael Schwöbel, als er am