EsslingenAn brisanten Handballspielen mangelt es an diesem Wochenende nicht. Da wäre einmal die Frauen-Drittliga-Partie TSV Wolfschlugen gegen die SG Schozach/Bottwartal. In der vergangenen Saison verlor der TSV beide Spiele gegen die SG. Oder das Duell der Schlusslichter Team Esslingen II gegen TSV Dettingen II in der Bezirksklasse. Am meisten Spannung verspricht aber das Württembergliga-Derby TSV Wolfschlugen gegen HSG Ostfildern. Pure Emotionen, zwei ebenbürtige Teams und mittendrin zwei Brüder, die sich nichts schenken werden.

Männer – 3. Liga

Beim TV Plochingen ist am Samstagabend (20 Uhr) der TV Willstätt zu Gast. Nach zwei erfolglosen