EsslingenDie Handballerinnen des TV Nellingen und des TSV Wolfschlugen starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die 3. Liga der Frauen. Der TV Plochingen will die ersten Auswärtspunkte sammeln. In der Frauen-Württembergliga kommt es bereits am ersten Spieltag zu einem heißen Derby.

Männer – 3. Liga

Nach zwei Heimsiegen in den ersten drei Saisonspielen will der TV Plochingen am Sonntag (17 Uhr) beim HBW Balingen-Weilstetten die ersten Punkte in fremder Halle. Ein leichtes Unterfangen wird das jedoch nicht, glaubt TVP-Coach Michael Schwöbel: „Balingen gehört zu den Topfavoriten. Dem Team gehören ein paar ehemalige Bundesligaspieler an.“