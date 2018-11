BlaubeurenDie Württembergliga-Handballer des TSV Wolfschlugen fuhren beim TV Gerhausen einen souveränen 25:20 (13:8)-Sieg ein. „Die Punkte haben wir uns dank des geschlosseneren und besseren Spielerkaders auch verdient“, meinte Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll und fügte an: „Eigentlich wäre auch ein noch deutlicher Sieg drin gewesen.“

Die Wolfschlugener nahmen von Anfang an das Zepter in die Hand und hatten über die komplette Spielzeit die Nase vorne, teils mit zu sieben Toren. Starken Phasen folgten allerdings öfters leichtsinnige Aktionen, die Gerhausen wieder ins Spiel brachten – der Sieg war aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.