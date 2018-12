DenkendorfDie Frauen der HSG Deizisau/Denkendorf unterlagen der HSG Fridingen/Mühlheim in der Handball-Württembergliga knapp mit 29:30 (18:14). Besonders bitter: Bereits zum Saisonauftakt hatten die HSG-Frauen gegen Fridingen knapp verloren (20:21). „Im Hin- wie im Rückspiel fiel das Siegtor in den letzten Sekunden“, ärgerte sich HSG-Trainer Steffen Irmer-Giffoni. Wobei der Coach seinem Team sonst keinen Vorwurf machen will: „Das war ein ganz enges Spiel und über 60 Minute waren beide Teams auf Augenhöhe. Im Prinzip wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.“ Die nur mit neun Feldspielerinnen angetretenen Gäste drückten die ganze Zeit aufs Tempo, die