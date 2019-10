DeizisauÜber den Kampf gewannen die Württembergliga-Handballer vom TSV Deizisau das Spiel gegen die HSG Langenau/Elchingen mit 33:29 (13:13). Deizisau kam allerdings nicht gut ins Spiel und vor allem überhaupt nicht mit dem hohen Tempo der HSG klar. „Natürlich hatten wir noch das Spiel gegen Wolfschlugen in den Knochen, aber da haben wir zwischenzeitlich schon alt ausgesehen“, sagte Christof Clauß vom TSV-Management. Der 4:10-Rückstand nach 18 Minuten war dann wie ein Weckruf für den TSV und so gelang es noch vor Halbzeit, auszugleichen. „Das war spielerisch keineswegs glorreich was wir boten, aber die Moral hat total gestimmt“, so Clauß.

