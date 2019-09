EsslingenBei den Handballern der SG Hegensberg/Liebersbronn ist nach dem 33:29 (17:15)-Erfolg über die HSG Fridingen/Mühlheim in dieser Württembergligasaison endlich der Knoten geplatzt. SG-Coach Sinisa Mitranic hofft es zumindest und war zufrieden mit dem Auftritt des Teams: „Der Anfang war gut, allerdings haben wir in der Folge mal wieder unsere Schwäche im Abschluss offenbart.“ Viel ging vor allem über Routinier Fabian Sokele, der immer wieder Wolfgang Zeh am Kreis in Szene setzte. Doch auch die HSG war auf der Höhe und so war zur Halbzeit alles offen.

„Nach der Pause haben wir eine ordentliche Schippe drauf gelegt“, sagte Mitranic. So gelang