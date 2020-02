Biberach„Es gab schon schönere Tage“ – so lautete das Fazit von Trainer Steffen Irmer-Giffoni von Frauen-Württembergligist HSG Deizisau/Denkendorf nach der 18:19 (8:10)-Niederlage bei der TG Biberach. Seit Jahresbeginn ist laut dem Coach bei den HSG-Frauen der Wurm drin: „Uns fehlt die Leichtigkeit der Vorrunde. Ich weiß nicht, wo die hin ist“, wundert sich Irmer-Giffoni. „Wenn nicht alle Spielerinnen bis ans Limit gehen, wird es in dieser Liga schwer.“ Denn in Bezug auf die ersten sechs Teams – die HSG ist nun Vierter, Biberach mit einem Zähler Rückstand Fünfter – könne jeder jeden schlagen.

In der kampfbetonten Partie lief es von Anfang an