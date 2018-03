Biberach (sw) - Die Handballerinnen der HSG Deizisau/Denkendorf haben in der Württembergliga bei der TG Biberach eine knappe 27:29-Niederlage (17:9) kassiert. Durch die Pleite beim Tabellenführer steht die HSG nun auf dem sechsten Rang. Nach einer schwachen ersten Hälfte der HSG führte Biberach bereits mit acht Toren. Grund dafür waren laut HSG-Trainer Steffen Irmer-Griffoni leichtsinnige Ballverluste.

In der zweiten Hälfte kämpfte sich Deizisau/Denkendorf heran und glich in der 50. Minute zum 24:24 aus. In den letzten Minuten verwarf die HSG allerdings einen Siebenmeter und Spielmacherin Florence Krug kassierte eine Zeitstrafe,