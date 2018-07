WolfschlugenPläne für die Sommerferien hatte Tamara Andreas zum Glück noch nicht. Ohnehin wären diese nun seit vergangenem Donnerstagmorgen über den Haufen geschmissen: Da erfuhr die 16-jährige Handballerin des BadenWürttemberg-Oberligisten TSV Wolfschlugen, dass sie es in den Kader der Jugendnationalmannschaft geschafft hat und zur WM im polnischen Kielce fährt. Am 7. August beginnen die Gruppenspiele und wenn es optimal läuft, wird die Kreisläuferin bis zum Finale am 19. August in Polen ihre Ferien als Nationalspielerin verbringen. „Ich hatte nicht damit gerechnet. Meine Mutter hat erstmal vor Freude geheult“, sagt Andreas, für die diese WM das bisher