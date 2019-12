PfullingenAls das Telefon klingelt, steigt Daniel Brack gerade ins Auto. Die Freisprechanlage springt an. Brack ist auf dem Weg nach Pfullingen. Der Handballtrainer hat es seit dem vergangenen Sommer ein bisschen weiter als noch in den Jahren davor. Da musste er nur die paar Kilometer das Körschtal hinunter nach Plochingen fahren. Aber der frühere Bundesligaspieler hat es ganz offensichtlich gut erwischt. Was man auch an der Tabelle ablesen kann: Wenn sein neuer Verein VfL Pfullingen an diesem Samstag (20 Uhr) seinen ehemaligen Club TV Plochingen empfängt, dann steht der VfL auf Platz zwei der Drittliga-Tabelle und der TVP auf Rang zwölf. Womit beide