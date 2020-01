EsslingenDie Weihnachtspause ist jetzt auch für die letzten Handball-Teams der Region vorbei und in einigen Ligen beginnt sich jetzt schon die Spreu vom Weizen zu trennen. Männer-Drittligist TV Plochingen will nach dem schwachen Auftritt beim EZ-Pokal mit einem Sieg ins Pflichtspieljahr starten, ebenso wie der TSV Neuhausen eine Liga drunter nach der Hiobsbotschaft des Ausfalls von Timo Durst und Hannes Grundler. Frauen-Drittligist TSV Wolfschlugen hat derweil mit Trainer Rouven Korreik verlängert, verliert am Ende der Saison aber Kapitänin Nina Vollmer. Eine Besonderheit: Beide Teams des TV Reichenbach treten bei der SG Hofen/Hüttlingen an.

Männer –