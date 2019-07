NeuhausenDie Vorbereitung der Handballer des TSV Neuhausen auf die Baden-Württemberg Oberliga schreitet weiter voran. Mit dem ehemaligen TSV-Spieler Alexander Trost hat der Drittliga-Absteiger nun einen Co-Trainer für Coach Markus Locher gefunden. Der heute 38-jährige Trost spielte insgesamt 14 Jahre in der Bundesliga beim VfL Pfullingen, dem HBW Balingen-Weilstetten und dem TV Neuhausen/Erms. 2013 hängte der gelernte Industriekaufmann seine Profi-Hallenschuhe an den Nagel. Er wurde zunächst Sportlicher Leiter des TV Neuhausen/Erms, 2014 dann Geschäftsführer. Ein gutes Jahr später kündigte er, spielte nur noch in der Bezirksliga für die zweite Mannschaft