Sandweier (red) - Nach dem Sieg über den TSV Deizisau haben die Handballer des TV Plochingen in der Baden-Württemberg Oberliga einen deutlichen 37:43 (15:23)- Rückschlag gegen den TV Sandweier kassiert. In der Tabelle stehen die Plochinger mit 12:14 Punkten auf Rang zehn. Sandweier rangiert zwei Plätze dahinter mit 10:16 Punkten.

Trotz eines guten Starts, in dem die Plochinger bis zur 14. Minute stetig mit einem oder sogar zwei Toren in Führung lagen, brach das Team von Spielertrainer Daniel Brack ein und geriet in Rückstand. 8:8 stand es in der besagten 14. Minute. „Wir haben es nicht geschafft, den Zugriff auf die gegnerische