Pfullingen „Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, den ich mir nie herbeigesehnt habe.“ Bei den Landesliga-Handballern des TSV Köngen und Trainer Simon Hablizel ist der „Worst Case“ eingetreten. Nach der 28:39 (19:19)-Niederlage des Tabellenführers beim VfL Pfullingen II sind die ohnehin schon großen Personalsorgen noch größer geworden. Manuel Tremmel verletzte sich während des Spiels an der Nase – Hablizel gab allerdings Entwarnung: „Entgegen der Vermutung ist sie nicht gebrochen“. Julian Perwög verletzte sich jedoch am Knie und fällt aus. „Die Niederlage ist mir eigentlich egal“, sagte Hablizel besorgt.

